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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve çalışmaları ile yatırım programına aldırdığı ilçelerde doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kabadüz ilçesinde geçtiğimiz aylarda başlayan doğalgaz çalışmaları kapsamında, doğalgaz dağıtım tesisinin ilk betonu dökülmeye başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki başarılı çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de sürdürüyor. Ordu’da önemli alt ve üstyapı çalışmalarının altına imza atan Başkan Güler, seçim döneminde söz verdiği projeleri hayata geçirmek için düğmeye bastı.

KABADÜZ DOĞALGAZ DAĞITIM TESİSİNİN İLK BETONU DÖKÜLDÜ

Yıllardır hayal bile edilemeyen doğalgaz çalışmaları sahil bandını aşarak yüksek rakımlı ilçelere geçti. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Kabadüz ilçesinde başlayan doğalgaz çalışmasında önemli mesafe alan ekipler, doğalgaz dağıtım tesisinin ilk betonunu dökmeye başladı.

İLÇE SAKİNLERİ BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR ETTİ

İlçe sakinleri çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Bizim için hayal olan bir çalışma ilçemizde başladı. Yıllardır söyleniyordu. Ancak bir çalışma yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanımız seçim öncesi böyle bir vaat vermişti. Sözünü yerine getirdi. İlçemiz adına çok önemli bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.

Başkan Güler'in girişimleriyle, Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe, Gülyalı Kumru, Korgan ve Kabadüz'de doğalgaz çalışmaları da hız kazandı.