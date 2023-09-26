Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sırasıyla tüm ilçelerde gerçekleştirdiği, çocuklar için keyifli anlara sahne olan ‘Karagöz Göklerde’ programının son durağı Hendek oldu.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kültürel ve geleneksel mirasın yaşatılması için her projesine milli ve manevi değerleri yansıtan nüanslar katıyor.

Büyükşehir organizasyonunda bu etkinliklere bir örnekte ‘Karagöz Göklerde’ programı oldu. 7’den 70’e her vatandaşın yakından tanıdığı ve ilgi gösterdiği karagöz-hacivat oyunlarından oluşan program sırasıyla Sakarya’nın tüm ilçelerine uğruyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen oyunun son durağı Hendek oldu. Yenimahalle Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleştirilen sahne oyununda çocuklar için keyifli bir ortam oluşturuldu. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırlayıp sunduğu gölge oyununu izleyen ilkokul öğrencileri doyasıya eğlendi.

Büyükşehir’in çocuklar için haftalık periyotlarla gerçekleştirdiği oyun, 27 Eylül’de Geyve Atatürk İlkokulu ve Geyve İlkokulu’ndaki öğrencilerle buluşacak. Etkinlik sırasıyla tüm ilçelerde gerçekleştirilecek.