Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilk gösterimini açık hava etkinliklerinde yapan ve çok beğenilen gölge oyunu ‘Karagöz Göklerde’yi tüm ilçelerde ilkokul öğrencileriyle buluşturuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerDaire Başkanlığı tarafından, ilk olarak açık hava etkinliklerinde gösterimi yapılan ‘Karagöz Göklerde’ isimli tiyatro oyunu bu kez tüm ilçelerde ilkokul öğrencileri ile buluşuyor.

Günümüz kahramanlarının harmanlanarak hazırlanan yeni oyunda, uçmayı başaran HezarfenAhmed Çelebi’den başlayarak havacılığımızın gelişmesinde katkısı bulunan Vecihi Hürkuş ve nice önemli isimler bu oyunla gelecek nesillere aktarılıyor.

KARAGÖZ’ÜN UÇUŞ MACERALARI

Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun sunduğu ‘Karagöz Göklerde’ oyununun ilk gösterimi Kaynarca’da Mimar Sinan İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’nda oynandı. Öğrencilerininyoğun katılım gösterdiği gölge oyununda Hacivat’la birlikte uçmaya karar veren Karagöz’ün, oyunda kendi yaptığı paraşütle şehrin belli noktalarından uçuşlar yaparken yaşadıkları olaylarheyecanlı bir şekilde aktarılıyor. Günümüz havacılık teknolojisinin geçmişten gelen ilhamla hayat bulduğunu anlatan gölge oyunu öğrencilere keyifli bir atmosfer oluşturdu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilk gösterimi Kaynarca’da gerçekleştirilen gölge oyunu 20 Eylül’de Karapürçek, 25 Eylül’de Hendek, 28 Eylül’de Kocaali’de ilkokul öğrencileri ile buluşacağı öğrenildi.