‘Karagöz Göklerde’ oyununun sıradaki durağı Karapürçek olduSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen ‘Karagöz Göklerde’ isimli gölge oyunu Kaynarca’dan sonra Karapürçek’te de ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Karagöz Göklerde’ isimli gölge oyunu ilçelerde ilkokul öğrencileriyle buluşuyor. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programın ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde Kaynarca’da yapmıştı. Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp sunduğu gölge oyunu bu kez Karapürçek’te öğrencilerle buluştu. Karapürçek Atatürk İlkokulu ve Şehit Mustafa Geyve İlkokulu öğrencileriyle buluşan ‘Karagöz Göklerde’ oyunu alkış tufanına tutuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının önemli bir eğitim projesi olan, milli ve manevi değerlerin aşılandığı ‘Karagöz Göklerde’ gölge oyunu ilçelerde ilkokul öğrencileri ile buluşmaya devam ediyor. Kaynarca’dan sonra Karapürçek’te devam eden sahne oyununda günümüz havacılık sektörünün gelişimine ışık tutan Vecihi Hürkuş, tarihte ilk uçmayı gerçekleştiren HazarfenAhmed Çelebi ve birçok önemli isim yer aldı. Gölge oyunu bir sonraki durağında Ferizli Halit Narin İlkokul öğrencileri ile buluşacak.