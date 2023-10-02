Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 16 ilçede ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen ‘Karagöz Göklerde’ gölge oyunu bu hafta Kocaali’de ve Geyve’de bin 500’e yakın öğrenciyle buluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle tüm ilçelerde ilkokul öğrencileriyle buluşan ‘Karagöz Göklerde’ gölge oyunu bu hafta Kocaali ve Geyve’de sahne aldı.

Tiyatro Sanatçısı Şeçkin Bayramoğlu’nun yazıp sunduğu gölge oyunu, 2 ilçede yaklaşık bin 500 öğrenciyle buluştu.

Öğrenciler gelenekleri, örf ve adetleri ve kültürel dokuları anlatan oyunla hem keyifli vakit geçirdi hem de önemli bir fikir birikimine sahip oldu. Büyükşehir Belediyesi, bu geleneksel gösterilerle ilkokul öğrencilerine atalarının mirasını büyük bir hassasiyetle aktarmış oluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen gölge oyunu turnesine 2 Ekim’de Söğütlü, 3 Ekim’de Akyazı, 4 Ekim’de Pamukova ve 5 Ekim’de Karasu ilçelerinde devam edecek.

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