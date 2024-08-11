İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin yaz tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri adına çeşitli aktiviteler düzenlemeyi sürdürüyor. İBB, 11 farklı ilçede gerçekleştirdiği Karagöz - Hacivat gölge oyunu ve açık hava sineması etkinlikleriyle 6 bin 550 çocuğa keyifli anlar yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocuklara eğlenceli bir karne tatili yaşatmak adına etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İBB Çocuk, 30 Haziran - 4 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çocuklarla buluştu. İBB, Karagöz - Hacivat gölge oyunu ve açık hava sineması etkinlikleri düzenleyerek çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağladı. Proje kapsamında çocuklara geleneksel Türk gölge oyununun büyülü dünyasını tanıtıldı ve açık hava sinema keyfi yaşatıldı.

11 FARKLI İLÇEDE GÖLGE OYUNU VE SİNEMA DENEYİMİ

İBB Çocuk tarafından Adalar, Ataşehir, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Sancaktepe, Şişli, Üsküdar olmak üzere toplamda 11 farklı ilçede gerçekleştirilen bu projeyle 6 bin 550 çocuğa ulaşıldı. Çocuklar, etkinlik kapsamında eğlenceli ve öğretici bir sinema deneyimi yaşadı.

İBB Çocuk, modern sinema gösterileriyle hem kültürel mirasımızı yaşatmaya hem de çocukların keyifli vakit geçirmelerine katkı sağladı.