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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin trafik sorununu çözme konusunda kararlı çalışmalarını sürdürüyor.ADANA (İGFA) - D-400 Karayolu üzerine kısa sürede yapılan iki alt geçidin ardından bu kez Türkmenbaşı Bulvarı’nda trafiği rahatlatacak alt geçidin yapımı hızla devam ediyor.

Türkmenbaşı Bulvarı Alt Geçidi’ndeki çalışmaları inceleyen ve denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Nehri üzerinde, kentin doğusu ile batısını birleştirecek Yavuzlar Köprüsü’ndeki çalışmaları da inceledi.

Başkan Zeydan Karalar, “Reşatbey, Yavuzlar ve Sinanpaşa Mahallelerini birbirine bağlayacak köprü tamamlandığında, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın da trafik yükü azalacak” dedi.