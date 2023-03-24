Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, babası Necmettin Erbakan'ın dönemin lideri Bülent Ecevit ile olan nostaljik fotoğrafıyla "Milli Görüş" göndermesinde bulundu.ANKARA (İGFA) - Fatih Erbakan'ın genel başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilerek Cumhur İttifakı'na katılması kararı sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan nostalji fotoğraflarla göndermede bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar" diyerek, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın nostalji dolu birliktelik pozundan kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışmasına yönelik günümüz fotoğrafını "Onlar başardı, yine başaracağız!" vurgularıyla paylaştı.

Temel Karamollaoğlu'nun bu paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" yorumunda bulundu.