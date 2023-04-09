Çalışmaları aralıksız olarak devam eden Karamürsel Millet Bahçesi’nin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Millet Bahçesi’nde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Eşsiz konumuyla ilçe sakinlerinin aileleriyle birlikte vakit geçireceği yerlerden biri olacak Karamürsel Millet Bahçesi’nin yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.

11 bin 500 metrekarelik proje kapsamında 400 metrekarelik kapalı restoran alanında kaba inşaat tamamlandı, ince işlerde ise tamamlanma aşamasına gelindi. Arazide yapılması planlanan taş duvar imalatları tamamlandı, taş duvar üzeri dekoratif ferforje korkulukların montajı devam ediyor. Amfinin traverten kaplaması devam ederken, projede yürüyüş yolları tamamlandı. Çocuk oyun grubu ve fitness alanlarının zemin betonları atıldı, bordür imalatı yapıldı. Enerji hatları ve otomatik sulama sistemi hatları tamamlanan projede yeşil alanlarda bitkisel toprak serimi ve ağaçlandırma çalışmaları bitti ve rulo çim serime hazır hale getirildi.

KARAMÜRSELLİLERİN İLK ADRESİ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata ve insana dokunan özel proje ve sosyal destek programlarıyla farklı alanlarda ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti veriyor. Bu kapsamda Karamürsel Millet Bahçesi’nde restoran binası, otopark, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları yer alacak. 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen ve çalışmaları hızla devam eden Millet Bahçesi, Karamürsellilerin ilk adresi haline gelecek.