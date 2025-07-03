Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Karamürsel’de devam eden çalışmaları inceledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karamürsel’de devam eden çalışmalarını Genel Sekreter Dr.Hayri Baraçlı yerinde inceledi, son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

ESKİ VE YENİ OTOGAR ALANINI GEZDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 ilçede birden çalışmaları devam ediyor. Her bölgeye değer katan, ihtiyaçları karşılayan çalışmaları Genel Sekreter Dr.Hayri Baraçlı da yerinde takip edip, son durum hakkında ilgili birimlerden bilgi alıyor. Baraçlı, bu kapsamda önceki gün Karamürsel’deydi. Baraçlı ilk olarak eski otogar alanına gitti. Burada devam eden çalışmaları inceleyip, yeni terminal binasına geçti. İlçeye yakışır, modern terminal binası hakkında bilgi aldı.

EREĞLİ SAHASI YENİLENİYOR

Baraçlı daha sonra Ereğli’de yenilenen ve boyutları 32x45 m’ye çıkarılan futbol sahası ve yeni imara açılan Yavuz Sokak’ta incelemelerde bulundu. Futbol sahasında sentetik çim, çevre teli, aydınlatma elemanları ve kale direkleri yenileniyor. Saha etrafındaki tel direkler boyanırken tesis içerisinde yer alan 150 metrekare oturumlu iki katlı bina da iç ve dış sıva, boya, seramik ve doğrama işleri yapılıyor.

MEZBAHA VE SOKAK İNCELEMESİ

İmara yeni açılan bin 300 metre uzunluğundaki Yavuz Sokak’ta ise Büyükşehir ekipleri 3 bin 500 ton PMT serimi yaparken, 10 bin 400 metrekare sathı kaplaması gerçekleştirecek. Genel Sekreter Baraçlı, incelemeleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Mezbaha Tesislerine de gitti. Son olarak Kızderbent Çok Amaçlı Salonu incelendi. Baraçlı’ya ziyaretleri sırasında AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Ebubekir Ardıç, Numan Balaban, Büyükşehir Koordinatörü Nihat Abiş, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.