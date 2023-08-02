Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Senaiye-İznik yolunun aşınma ve bozulmaların meydana geldiği 5 kilometrelik beton kısmında asfaltlama yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Şehirlerarası ve uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergâhlarından biri olan ilimizde trafik sıkışıklığına çözüm getirecek üstyapı çalışmaları ile Kocaelililerin hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Senaiye-İznik yolunun 5 kilometrelik kısmını asfaltladı.

Özellikle kış aylarında oldukça fazla kar yağışının olduğu beton yolda aşınma ve bozulmaların meydana gelmesi sebebiyle beton üzerine asfalt serimi yapılarak yolda konfor ve güvenlik sağlandı.

Kocaeli Karamürsel ile Bursa’nın İznik ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı beton yol iklim koşulları sebebiyle deformasyona uğrayarak konforunu kaybetti. Yoğun bir şekilde kullanılan Senaiye-İznik yolunun 5 kilometrelik kısmı beton üzerine asfalt serilerek yol konforu sağlandı. Yol Bakım Timi tarafından Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfaltın kullanıldığı üstyapı çalışmasında 8 bin ton asfalt serimi yapıldı.