Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından stabilize yol olan 2,5 kilometre uzunluktaki Karamürsel Tahtalı-Kadriye yolu asfaltlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’ini Tahtalı-Kadriye yolu asfaltlandı. 2,5 kilometre uzunluktaki stabilize yola 10 bin ton plent miks temel, 5 bin tonda binder asfalt serimi yapıldı. Tahtalı’dan Kadriye köyüne ve Bursa İznik ilçesine ulaşımın sağlandığı stabilize yol asfaltlanarak konforlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapılan 10 kilometre uzunluktaki Avcıköy-Tahtalı beton köy yolunda yağmursuyu tahliyesi için V kanal imalatları yapılıyor. Karamürsel Avcıköy- Tahtalı-Fulacık köylerine ulaşımın sağlandığı 12 bin 500 metre uzunluktaki yolun 10 kilometresi beton yol yapılmıştı. Yağmur sularının yolda birikerek sürüş konforunu olumsuz etkilememesi ve yola zarar vermemesi için suların tahliyesi için yol kenarına V kanal yapılıyor.