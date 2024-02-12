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Kocaeli'de İYİ Parti Karamürsel teşkilatı için önemli bir isim olan Ahmet Çakmak, partisinden istifa ettikten iki hafta sonra geniş bir katılımla CHP saflarına dahil oldu.KOCAELİ (İGFA) - CHP Karamürsel'de önemli isimlere rozet taktı.

İYİ Parti'nin Karamürsel Kurucu Yöneticisi Ahmet Çakmak, partisinin 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik aldığı kararlar sonrasında partiden istifa etmişti. 500 kişilik bir grup eşliğinde CHP Karamürsel İlçe Örgütüne gelen Çakmak burada gerçekleştirilen törenle CHP’ye katıldı.

Karamürsel İlçe Bakanlığı'nın yeni üye katılım törenine CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Muhip Kanko ve Nail Çiler, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, İl ve İlçe Yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Büyük çoğunluğu Karamürselli gençlerden oluşan yaklaşık 500 kişilik bir grupla parti binasına, gençlerin yaktıkları meşaleler arasında gelen Ahmet Çakmak, CHP Karamürsel İlçe Örgütünde İlçe Başkanı Anıl Aksu ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık tarafından karşılandı. CHP İlçe Örgütü önünde gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını İlçe Başkanı Anıl Aksu yaptı.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI OLDU

İYİ Parti'den istifa ederek CHP saflarına katılan ve Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ahmet Çakmak’ın CHP’den belediye meclis üyesi adayı olacağı ifade edildi.

“Karamürsel’in gençleri Ahmet Abimizin Yanındayız” sloganları arasında kürsüye çağrılan Ahmet Çakmak; “Tüm yaşamımı Karamürsel’de geçirmiş olmanın verdiği gururla inşallah Ahmet Başkanımızla birlikte Karamürsel’e sosyal belediyeciliği getirecek ve çok güzel işler yapacağız” dedi.

Çakmak’ın CHP saflarına katılmasıyla birlikte bir çok kişide CHP’ye üye oldu.

Partiye yeni katılanların rozetleri parti yöneticileri tarafından takıldı.