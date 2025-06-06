Kocaeli Karamürsel'de gençlerin sağlıklı ve güvenilir ortamlarda spor yapabilmelerine olanak sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesindeki halı sahaları yenilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin sporda da marka kent olması hedefiyle her branşa özel, farklı tesisleri kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençler tarafından kullanılan halı sahaları da revize ediyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesindeki halı sahaların yenilenmesi ve bakımı Büyükşehir tarafından gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda amatör kulüplere saha ve malzeme desteği sağlarken, kentin farklı bölgelerine de spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Yoğun olarak kullanılan halı sahalarının bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, belirlenen plan dahilinde Karamürsel ilçesinde halı sahaların bakımını yaptı. Zeminleri iyileştirilen sahalar daha kullanışlı hale getirildi.

YENİ SUNİ ÇİMLER SERİLDİ

Bir taraftan kente yeni tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut tesislerin zamanla yıpranan zeminlerini yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, gençlerin sıkça kullandığı Karamürsel’deki halı sahalarda kapsamlı bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirdi. Zemini deforme olmuş sahalar ise yeni suni çimle değiştirilerek, yepyeni bir görünüm kazandı.

Büyükşehir ekipleri çalışmalara zeminden başladı. Eskiyen ve yıpranın suni çimler söküldü, yerine yeni suni çim serimi yapıldı. Saha etrafında ise kafes teller yenilendi. Bakım çalışmaları ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirildi. Gençler, halı sahaları yenileyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.