Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 2025 yılının Karamürsel İlçe birincisi Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Ortaokulu 8. sınıf Öğrencisi Kerem Celal Karadeniz 497.84 puan ile oldu.KOCAELİ (İGFA) - Ülke genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda, en yüksek puanlardan birini alarak ilçe birincisi olan Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Ortaokulu 8. sınıf Öğrencisi Kerem Celal Karadeniz, başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

BÜYÜK BAŞARI

LGS sınav sonuçlarına göre Karamürsel ilçe birinciliğini elde eden Kerem Celal Karadeniz’in yanı sıra yine Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Ortaokulundan; Elif Ceren Yanık 478.03 puan ile yüzde 0.9 dilime, Abdullah Bilgehan Dalkıran 473.41 puan ile yüzde 1.32 dillime, Erva Sıla Pilav 471.43 puan ile yüzde 1.5 dilime, Nisa Peker 469.04 puan ile yüzde 1.7 dilime, Eymen Ertuğrul 435.72 puan ile yüzde 2 dilime ve Ahmet Kayra Genç 465.421 puan ile yüzde 2’lik dilme girdi.

DÜZENLİ VE PLANLI ÇALIŞMA

Kerem Celal Karadeniz, uzun ve disiplinli bir çalışma sürecinin ardından elde ettiği bu başarıyı ailesine, öğretmenlerine ve idarecilerine borçlu olduğunu belirtti. Kerem Celal Karadeniz, başarı sırrını düzenli çalışma, doğru kaynak kullanımı ve moral motivasyonunu yüksek tutmak olarak açıkladı. Ayrıca, LGS'ye hazırlanan diğer öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, planlı çalışmanın önemine dikkat çekti.

KALİTELİ EĞİTİM VURGUSU

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil Kılıç, Kerem Celal Karadeniz'i tebrik ederek, onun bu başarısının diğer öğrencilere de ilham vereceğini söyledi. Cemil Kılıç, eğitimde fırsat eşitliğinin ve kaliteli eğitimin önemini vurgulayarak, bu tür başarıların ilçemiz ve okullarının geleceği için umut verici olduğunu belirterek, “LGS birincisi Kerem Celal Karadeniz'i, okul idaresi, öğretmenleri ve ailesini tebrik ediyoruz. Kendisine eğitim hayatında başarılar diliyoruz” dedi.