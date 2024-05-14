MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesi Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’nde yağışlı havalarda yaşanan taşkınlara son vermek adına toplamda 4 bin 372 metrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında sanayi sitesine daha sağlıklı altyapı temin edilerek, yaşanan sıkıntılara son verilecek. MANİSA (İGFA) - Akhisar ilçesinin ulaşım açısından yoğun bölgelerinden biri olan Karaosmanoğlu Sanayi Sitesinde yağışlı havalarda biriken yağmur suları taşkınların oluşmasına neden oluyordu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, soruna kalıcı çözüm getirebilmek adına bölgede yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıyor.

İMALAT İŞLERİNDE YÜZDE 45’LİK KISIM TAMAMLANDI

Çalışma kapsamında, yağmur sularının sanayi sitesinde birikme sonucu taşkınlara sebebiyet vermemesi adına 2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı ile sanayi sitesindeki kanalizasyon atıklarının sağlıklı bir şekilde Akhisar Atıksu Arıtma tesisine taşınması amacıyla da 2,4 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. İmalat işlerinde yüzde 45’lik kısım tamamlandı. Toplamda 4,372 metrelik çalışma tamamlandığında bölgeye daha sağlıklı altyapı temin edilecek.