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İzmir'in Bayraklı ilçesinde CHP'den belediye başkan aday adayı Jale Gönüslü Karasu, "Bayraklı’ya kadın eli değecek" dedi.İZMİR (İGFA) - CHP Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Jale Gönüslü Karasu, “Bambaşka Bir Bayraklı” için yola çıktığını belirterek, bu onurlu görevin kendisine verilmesi halinde Bayraklı'nın ilk kadın belediye başkanı olarak ilçe halkı ile birlikte bu onurlu yolu yürümeye hazır olduğunu söyledi.

İzmir Türk TV'de yayımlanan “Yunus Karakaya ile herşeyi konuşalım" programına konuk olan Karasu, 13 yıl Bayraklı Belediyesi'nde yönetici olarak görev yaptığını ifade ederek, "Bu görev süresince de çoğunuzla sık sık karşılaştım. ‘Bayraklı ‘ya kadın belediye başkanı olmaz’ diyenlere inat ben de Bayraklının ilk kadın Belediye Başkanı olmak için yola çıkıyorum. Doğa elbet hak ettiğini alır. Artık yarım kalan hikayemizi tamamlama zamanı” dedi.

İlçenin sorunları ve çözüm yolarını bildiğini vurgulayan getiren Karasu, "Bu toprakların ekmeğini yemiş, bunca yıl burada hem emek vermiş hem de bu toprakların yetiştirdiği bir birey olarak borcum olduğunu düşünüyorum. Güzel bir iz bırakmak için Bayraklı ‘da başkanlığa aday adaylığımı koydum. Televizyonculuk yaptığım dönemde de her partiye yakın ve tarafsız oldum. İzmir'de depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları sürüyor. Bu konuda özel bir proje hazırladık. Büyük acılar yaşadılar, kaybettiklerimiz var. İnsanların bir kısmı geri dönemedi. Hepsinin dönmesi önemli. İnsanların orda hatıraları var. Oraya geri dönsünler istiyorum. Bunu hayata geçirdikten sonra onların olmamalarına imkân yok. Bu önceliğimiz. Orası da kentsel dönüşüm alanına döndü. Bina kalmadı. Onların tekrar kent merkezine dönmeleri önemli. Sosyal belediyeciliği çok önemsiyorum. Dezavantajlı grup çok fazla. Bir kısmı çok zor bölge. Diğer kısmında da farklı bir tablo ile karşı karşıyasınız. Sorunları çözmek çok önemli. Çocuklar, kadınlar, dezavantajlı gruplar, yaşlılar, can dostlar düşünüldü. Başka bir Bayraklı ‘ya merhaba diyebiliriz" diye konuştu.