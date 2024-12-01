Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Karasu Limanı genişleme projesi kapsamında ÇED çalışmalarının başladığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya programı kapsamında incelemelerde bulunan Karasu Limanında, kıyıları deniz yapılarıyla donattıklarını söyledi.

2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filonun bugün 2 bin 100den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Dünyada ilk 10da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı. 152 olan liman tesisi sayımız, 217ye ulaşmıştır. Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin limanlarımız konteyner taşımacılığında dünyada ilk 100 liman arasına girmeyi başardı" dedi.

Limanlardaki yük trafiğinin de pozitif yönde etkilendiğini belirten Bakan Uraloğlu, 2002 yılında limanlarımızda 190 milyon ton olan elleçleme miktarımız 2023 yılında 521 milyon tona, konteyner hacminin 6,5 kat artarak 12,6 milyon TEUya ulaştığını ifade ederek, "2024 yılına geldiğimizde ise ilk 10 ayda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441,9 milyon tona ulaşmış, elleçlenen konteyner miktarı da yüzde 7,7 artışla 11,3 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir." dedi.

KARASU LİMANINDA 1,3 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENDİ

Karasu Limanında 2024 yılı Ocak ayından bu yana 1.3 milyon ton yük elleçlendiğini aktaran Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı ile Romanya Köstence limanı arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Bakanlığımızca verilen hat izni kapsamında Karasu-Köstence Ro-Pax faaliyetlerine de başlanmıştır. 186 yolcu ve 95 tır kapasiteli URD adlı Ro-Pax gemisiyle de 4 Temmuz 2024 tarihinde ilk sefer gerçekleştirilmiştir. Seferler 1 hafta 4, bir hafta 3 sefer olmak üzere iki ülke arasında ayda 14 sefer yapılmaktadır. bilgisini paylaştı.

GENİŞLEME PROJESİ GÜNDEMDE

Uraloğlu, "Karasu Limanının genişleme projesini de gündeme aldıklarını belirterek Gerek ulaşım altyapıları gerekse liman elleçleme kapasitesinin arttırımı ile ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Limanının doğu ve batı yönündeki alanlarda Karasu Limanı Geri Hizmet Alanı İmar Planı ÇED çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Genişleme çalışmaları hayata geçtiğinde Karasu Limanının; genel kargo elleçleme kapasitesinin 1,5 milyon tondan 4,5 milyon tona çıkacağını kaydeden Uraloğlu, "Konteyner elleçleme kapasitesi 50 bin TEUdan 150 bin TEUya, Ro-Ro kapasitesi 75 binden 200 bine, rıhtım Kapasitesi de aynı anda 4 gemiden 11 gemiye yükselecektir. Toplam alan 130 bin metrekareden 1 milyon metrekareye çıkacaktır." diye konuştu.