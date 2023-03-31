Edirne 1. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden ve grupta ikinci sırada bulunan Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu, taraftarları Enezspor maçına davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Olgu Karataşoğlu, grupta 16 puanla lider durumda bulunan Enez Belediyespor ile 2 Nisan Pazar günü saat 13.30’da Mustafa Kaldı Sahası’nda oynayacakları maç öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

14 puanla lider Enez Belediyespor’un ardından 2. sırada bulunan takımımız için bu maç büyük önem arz ediyor. Bu maçı kazandığımız takdirde liderliğe yükseleceğiz.

Son hafta oynayacağımız maçı da kazandığımız takdirde Edirne Süper Amatör Ligi’ne yükseleceğiz. Bu nedenle Enez Belediyespor ile oynayacağımız maçta taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bütün futbolseverleri bu maça davet ediyoruz. Ligin son maçında da Kırcasalihspor ile oynayacağımız maçta büyük önem taşıyacak.