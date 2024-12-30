Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde güz dönemi eğitimleri tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, 2024 yılı güz dönemini başarıyla tamamladı. Eğitimler kapsamında kursiyerler 11 hafta boyunca sanat ile kültüre yönelik 10 farklı branştaki atölyelerde hem kendilerini geliştirdiler hem de gelecekteki başarılarına bugünden önemli bir temel oluşturdular.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kapanış programında Çini, Seramik, Ahşap, Resim ve Bilişim Atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin hayata geçirdikleri eserler sergilendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; öğretmen, akademi öğrencileri ve ailelerle birlikte hazırlanan sergiyi gezdi.

ÖĞRENCİLER PERFORMANSLARIYLA UNUTULMAZ BİR FİNAL YAPTI

Serginin ardından düzenlenen programda ise Okuma Atölyesi öğrencisinin seslendiği, Orhan Şaik Gökyay tarafından kaleme alınan “Bu Vatan Kim” adlı şiir büyük beğeni topladı. Programda daha sonra Tiyatro Kulübü öğrencileri “Ninemin Hazinesi” adlı tiyatro gösterisini sergiledi. Keman, Gitar, Bağlama Atölyesi öğrencileri de performanslarıyla seyircilerden büyük alkış aldı. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin güz dönemi kapanış programı, kaşık ve zeybek gösterisi ile sona erdi. Program, katılımcı ve davetlilerden tam not aldı.

TÜM ÇOCUKLARIMIZA KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİM

Kapanış programında kursiyerlerle bir araya gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’ni çok önemsediklerinin altını çizerek, akademinin gençler ile çocukların kişisel gelişiminin yanı sıra onların okul hayatlarındaki başarılarının artmasına da önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak eğitimin hep yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizde 160 okulumuz var. Bu okullarımızı tek tek ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz esnasında müdürlerimizle, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle buluştuk. Çocuklarımız göreve ilk geldiğimizde kültür, sanat, spor ile ilgili alanlarda kendilerini geliştirecek bir alan talep etmişlerdi. Çocuklarımızın taleplerine göre biz de o dönemde kültür ve gençlik merkezlerimizle birlikte kültür ve sanat akademilerimizi, bilgi evlerimizi, kütüphanelerimizi yapma kararı aldık. Bugün içerisinde bulunduğumuz Gençlik Merkezi de çocuklarımız ve gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızdan biri. Kursiyerlerimiz burada sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriyorlar.

Kütüphanelerimizde ders çalışıyorlar. Gençlerimiz burada profesyonellere taş çıkartırcasına çok güzel eserler üretmiş. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Velilerimize de evlatlarına destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki bu merkezlerimizden nice edebiyatçılar, sanatçılar, kültür adamları çıkacaktır. Çocuklar bizim her zaman göz bebeğimiz. Ben tüm çocuklarımızı kendi çocuğum gibi görüyorum, kendi çocuğum gibi seviyorum ve onların geleceğine sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum ve çocuklarımıza kendi çocuğum gibi sahip çıkacağım. Bu sahip çıkmak onların becerilerini ortaya çıkaracak güvenli alanlar, tesisler, merkezler inşa etmekle mümkündür. Bunun için gayret etmeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın bahtı açık olsun” dedi.

