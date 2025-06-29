Karatay Belediyesi’nin Adalet, Şehir ve Olimpiyat Parkı gibi yeşil alan yatırımları ile Konya’ya kazandırdığı Karaaslan Piknik Bahçesi, vatandaşlara doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sunuyor.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, yeşil alan ve rekreasyon yatırımlarıyla ilçeyi sosyal yaşamın merkezi haline getiriyor. Adalet Parkı, Şehir Parkı ve Olimpiyat Parkı gibi büyük ölçekli parklar, düzenli peyzajı, temizliği ve güvenliğiyle Konyalıların favori mekanları arasında yer alıyor. Spor, dinlenme ve sosyalleşme imkanı sunan bu alanlar, her yaştan vatandaşa hitap ediyor.

KARAASLAN PİKNİK BAHÇESİ’NDEN YENİ PİKNİK KÜLTÜRÜ

Konya’da bir ilk olan Karaaslan Piknik Bahçesi, 454 adet 100 metrekarelik özel bölmeleriyle ailelere huzurlu bir piknik deneyimi sunuyor. Kontrollü kullanım sistemiyle temizlik ve düzenin korunduğu bahçe, hafta sonları ailelerin ilk tercihi. Bu yenilikçi proje, Konya’ya özel bir piknik kültürü kazandırarak büyük beğeni topluyor.

ŞEHİR PARKI: EĞLENCE VE DOĞANIN BULUŞMA NOKTASI

Karatay Şehir Parkı, biyolojik göleti, kamelyaları, mangal alanları ve lunaparkıyla hem çocuklar hem yetişkinler için cazibe merkezi. Adalet ve Olimpiyat Parkı ise doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Parklar ve bahçeler, insanların nefes aldığı, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin bir araya geldiği alanlar. Karatay’ı sosyal yaşamın merkezi yapmak için yeşil alanları artırıyor, modern ve huzurlu yaşam alanları oluşturuyoruz. Karaaslan Piknik Bahçesi gibi özgün projelerle hemşehrilerimize temiz, güvenli ve düzenli mekanlar sunuyoruz. Yeşil alanlarımızla daha mutlu ve bağlı bir toplum inşa ediyoruz” dedi.