Konya Karatay'da Lavanta Bahçesi ile Gül Parkı’ndan elde edilen lavanta ve güller, “Atölye Karatay”da kadınların ellerinde el emeğiyle birer katma değere ve ekonomik değer dönüşüyor.KONYA (İGFA) - Kadın emeğini her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da görünür kılan Karatay Belediyesi, kadın emeğini destekleyen projeleriyle kadınların üretime katılmasına ve istihdamına katkı sağlıyor.

Karatay Lavanta Bahçesi ve Karatay Gül Parkı’ndan elde edilen Lavanta ve Güller, kadınların emeğiyle katma değere dönüşüyor.

Bu kapsamda hizmet veren Atölye Karatay, sürdürülebilir üretim anlayışıyla doğaya uygun ve çevre dostu bir üretim modelini kadınların öncülüğünde sürdürüyor. Karatay’ın bahçelerinde yetişen lavanta ve güller, Atölye Karatay’da kadınların öncülüğünde büyük bir emekle işleniyor. Doğal bitkilerden elde edilen özler, sağlık açısından faydalı sabun, krem ve kolonya gibi kişisel bakım ürünlerine dönüştürülüyor. Tüm bu ürünler, kimyasal katkı parçalarından uzak, tamamen doğal içeriklerle üretiliyor.

“Atölye Karatay” projesini değerlendiren Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, çalışmaların çok güzel bir şekilde ilerlediğini ifade ederek; tarlada başlayan yolculuğun, kadınların elinde işlenerek kadın istihdamına ve tarımsal üretime yeni bir soluk getirdiğini aktardı.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nün de kendileri için bu bağlamda önemli bir anlam taşımaya başladığına vurgu yapan Fazilet Koçyiğit; lavanta ve güllerin hem görsel olarak ayrı ayrı bir güzellik kattığını, hem de sağlık açısından kullanışlı olan bir bitki olduğunu söyledi. "Atölyemizde; mum, sabun, krem, kolonya üretiyoruz" diyen Koçyiğit, "Bu ürünler güzel kokusuyla dikkat çekerken, cilt bakımında önemli bir rol oynuyor. Tüm bunlarla kadın çiftçilerimizi ve üreticilerimizi destekleyerek kadınlarımızın hem meslek öğrenmelerine hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek oluyoruz. Bu vesileyle 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyorum ve bizlere her zaman destek olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlayarak hayatın her alanında var olmaları için her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.