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Kağıtspor’un başarılı karatecileri Türkiye Şampiyonasına damga vurdu. Karateciler şampiyonadan 10 madalyayla döndüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un karatecileri Türkiye Karate Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında başarıyla mücadele etti. Türkiye’nin 50 ilinden 320 kulüp, 1450 sporcunun katıldığı şampiyonada Kağıtsporlu Karateciler 5 final yaptı. Mavi beyazlı sporcular finallerden 2 altın, 3 gümüş madalya ile ayrılırken şampiyonada 5 tane de bronz madalya kazandı. Büyükşehir Kağıtspor bu sonuçlarla 10 madalya ile genel klasmanda 3. oldu.

MİLLİ FORMA İÇİN TER DÖKTÜLER

Şampiyonada mücadele eden Kağıtsporlu karatecilerden Mert Halıcı U21’de 1., Boran Günel gençlerde 1., Kadir Kaan Bekler U21’de 2., Hiranur Temizel gençlerde 2., Emirhan Egin gençlerde 2., Merve Ertuğ U21’de 3., Ayşenur Bekler gençlerde 3., Huri Gül Temizel gençlerde 3., Ahmet Yiğit Halıcı ümitlerde 3. ve Berra Demirtürk gençlerde 3. olarak kürsüde yer aldı.

Şampiyonanın ardından ilerleyen aylarda düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek sporcuların seçimi için yapılan Milli Takım seçmelerinden Mert Halıcı U21 60 kg ve Merve Ertuğ U21 61 kg kategorilerinde milli formayla mücadele etmeye hak kazandı.