Bursa'da Gemlik Belediyespor Kulübü, Gemlik Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası, Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda coşkulu bir açılışla başladı.BURSA (İGFA) - 8 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı dev organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kulüplerin sporcularıyla birlikte Gemlik, iki gün boyunca karate branşında uluslararası bir mücadeleye ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın açılış seremonisi, Gemlik Körfez Halk Bandosu eşliğinde yapılan ülkelerin geçiş töreniyle başladı. Salonu dolduran katılımcılar, coşkuyla sporcuları alkışlarla karşıladı. Açılış törenine; Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Abdurrahman Bağlar, Gemlik İlçe Spor Müdürü Berkant Atasoy, Gemlik Belediyespor Başkanı Mustafa Duran, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda sporcu ve Gemlikli katıldı.

“GEMLİK ARTIK ULUSLARARASI SPORUN ADRESİ”

Açılışta konuşan Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, Gemlik'in artık sadece zeytiniyle değil, spordaki başarıları ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla da anıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yıl da onlarca ülkeden binlerce sporcuyu ilçemizde ağırlıyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Turnuvamız, sadece bir yarışma değil; dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin buluştuğu bir platformdur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum.”

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Abdurrahman Bağlar ise konuşmasında Gemlik'in artık sporda öne çıkan bir ilçe olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi“Altıncısını gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası organizasyon, her geçen yıl büyüyerek devam ediyor. Sporda rekabet elbette vardır ama yıllar sonra baktığımızda kazanılan en kıymetli şey dostluk, sağlık ve güzel anılar olacaktır.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Gemlik’in salonlarını dolduran kalabalığın kendilerine gurur verdiğini belirterek şunları söyledi: “Bu turnuvalara 6 yıl önce başladık. Gemlik’te karateye gönül vermiş bir isim olan ve benim de hocam olan Kasım Demir’e, bu sporun ilçede sevilmesindeki katkıları için teşekkür ediyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum.”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı: “Bugün Gemlik için özel bir gün. Farklı ülkelerden gelen dostlarımızla barışın, kardeşliğin ve dostluğun imzasını atıyoruz. Sporun birleştirici etkisi işte tam da bu salonda hayat buluyor.”

Son olarak söz alan Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da “"Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, tüm sporculara başarılar diliyor; sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

KUMİTE GÖSTERİSİYLE SÜRPRİZ PERFORMANS

Açılış konuşmalarının ardından Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, turnuvaya özel olarak hazırlanan bir Kata ve Kumite gösterisi sundu. Karatede bir antrenman formu olan Kumite’deki performansıyla eğitmenlerden tam not alan Başkan Deviren, salondan büyük alkış aldı.

Programın sonunda turnuvada dereceye giren sporculara madalya, plaket ve hediyeler, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.