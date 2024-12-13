Kartepe teleferiğinde planlı bakım çalışmaları tamamlandı. Teleferik, 14 Aralık Cumartesi günü itibariyle yeniden hizmete girecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen ve Derbent ile Kuzuyayla arasındaki ulaşımı sağlayan Kartepe teleferiğinde planlı bakım çalışmaları tamamlandı.

2-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen planlı bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından teleferik 14 Aralık Cumartesi günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Kuzuyayla’ya güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayan teleferik hattı, hafta içi ve hafta sonları saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.