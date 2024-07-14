Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBBD) Genel Başkanı Nezir Karayün, Yönetim Kurulu ve MYK Üyeleri ile birlikte Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ünver'i makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TYBBD Genel Başkanı Nezir Karayün, “Büyükçekmece Emniyet Müdürü Ömer Ünver'i makamında ziyaret ederek, Büyükçekmece’nin emniyet, asayiş, trafik gibi sorunlarını, Emniyet teşkilatından beklentilerini ve çözüm önerilerini sundu.

“YEREL BASIN BİRLİĞİNİ TANITTI”

Türkiye genelinde 30’dan fazla ilde temsilcilik ve şubelerinin bulunduğunu dile getiren Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, yerel basının çok zor şartlarda çalıştığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri kapsamındaki kararıyla ve artan kağıt fiyatları, personel giderleri ve araç gereç masrafları karşılanamaz hale gelerek, tamamen yok olmaya mahkum oldu. Sosyal medyanın gelişimi ile basılı gazete ve dergilerde artık vatandaşın ilgisini çekmemeye başladı. Bu sebeple yerel basın olarak dijital medyaya yönelmek zorunda kaldık. Bizlerde bundan sonra internet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden yerel basının gelişimi için çalışmalar yapmaya başladık.” dedi.

“YEREL BASINA SAHİP ÇIKILMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel basını çok iyi tanıyan ve bugünkü sıkıntılarının neler olduğunu bilen ve anlayan bir insan olduğunu ifade eden Karayün; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yerel basına verdiği desteği biliyoruz, yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyurma aracı olarak değer veriyordu. Ancak ne hikmetse artık yerel basını görmüyor veya göstermiyorlar. Bu nedenle acilen Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel basına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının gazete, dergi ve benzeri yayınların alımlarını ve aboneliklerinin yasaklanmasını doğru buluyorum. Ancak yerel basının bu kapsama alınmaması ve yerel basının yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Destek amacıyla İletişim Fakülteleri'nin birinci sınıfından itibaren yerel medya kuruluşlarında mecburi staj yaptırılarak, ülkeye nitelikli insanlar kazandırmak için işin mutfağında öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye genelinde hatırı sayılır nüfusa sahip olan yerel basın mensupları Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği çatısı altında bir araya gelmeyi başardık. Dernek olarak yaptığımız yerel basının sorunları ve çözüm önerileri konulu çalışmamıza sayın Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz.” diye konuştu.

Karayün; Büyükçekmece Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek, Türk Polis Teşkilatı'nın canla başla ülkemizde olduğu gibi yaşamış olduğu Büyükçekmece’de de çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Karayün, "Genç müdürümüzden beklentilerimiz yüksek. Özellikle Tepecik, Muratçeşme ve diğer mahallerde uyuşturucu, gasp ve benzeri suçları önlemelerini bekliyoruz.” dedi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürü Ömer Ünver ise, Büyükçekmece’de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gazetecilerin kamuyu bilgilendirme adına önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Ünver, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emniyet teşkilatının, halkın huzuru ve refahı için 24 saat hizmet verdiğini, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalıştıklarını ifade etti. Ünver, Emniyet Müdürlüğü olarak halkın güvenlik ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmaları halka ulaştırma yönünde basın mensuplarına da önemli bir görev düştüğünü, kendisinin her türlü yardım ve kolaylığı gösterme gayretinde bulunup basın mensuplarının bu yöndeki bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri için iletişim kanallarını sonuna kadar açık tutacağını belirtti.

Büyükçekmece'nin sakin ve yaşanılacak bir ilçe olduğunu ifade eden Müdür Ünver, "Bölgemizde yaklaşık olarak 12 bin yabancı vatandaşımız bulunmaktadır. Burada metrobüs hizmete girdiğinde buranın nüfusu çok değişir. Eskiye göre personel sayımız arttı. Araçlarımız yenilendi. Uygulama sayımız arttı. Malumunuz İstanbul 20 ila 25 milyon civarında olan bir şehrimiz. Hafta sonu arkadaşlarımızı İstanbul'un diğer ilçelerinde görevlendiriyoruz.” diye konuştu.

Karşılıklı sohbet sonrasında Ömer Ünver, TYYBD Genel Başkanı Nezir Karayün, Onur Kurulu Başkanı Şeref Özata, Genel Başkan Yardımcıları Ercan Kutlu ve Nilgün Ege ve Ayşegül Tuncer ile hatıra fotoğrafı çektirdi.