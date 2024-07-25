Açıldığı günden bu yana binlerce öğrenciyi ücretsiz olarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (KARBEM), LGS’ye giren çocuklar yine gurur kaynağı oldu.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) öğrencileri bu sene yine büyük başarı gösterdi. Öğrencilere kapılarını açtığı günden itibaren ücretsiz olarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan KARBEM’de LGS’ye giren öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Tercihte bulunan öğrencilerin yüzde 99.73’ü liselere yerleşmeye hak kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

375 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERDİ

Bu yıl KARBEM’deki deneyimli eğitmenler ve ücretsiz kurslar aracılığıyla LGS sınavlarına hazırlanan öğrenci sayısı 375 oldu. Bu öğrencilerden 374’ü liselere yerleşmeye hak kazanırken 1 öğrenci de nakil süreçlerinde şansını deneme kararı aldı.

YIL BOYU EMEK VERDİLER

Yıl boyu büyük bir emek göstererek sınava hazırlanan öğrenciler, heyecanla bekledikleri tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulundukları liselere yerleşti. Öğrencilerden 3’ü Fen Liselerine, 267’si Anadolu Liselerine 1 öğrenci Atatürk Lisesi, 3 öğrenci Bornova Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Fatma Saygın Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Konak Anadolu Lisesi, 2 öğrenci Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi, 7 öğrenci İzmir Anadolu Lisesi, 2 öğrenci Balçova Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Narlıdere Cahide Ahmet Taylanoğlu Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesi, 1 öğrenci Güzel Sanatlar Lisesi, 15 öğrenci İmam Hatip Lisesi ve 87 öğrenci meslek liselerine yerleşmeye hak kazandı.

BAŞKAN KINAY’DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, LGS sınavında kazanılan yüzde 99’luk başarı için öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kutladı. Karabağlar Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Kınay, “Yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımızı eğitim hayatlarında en büyük destekçileri olacağız ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.