Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), LGS ve YKS başarısıyla gurur kaynağı olmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Son olarak, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla da tercihte bulunan 270 KARBEM öğrencisinden 227'si üniversitelere yerleşmeye hak kazandı. 43 öğrenci ise ek tecih döneminde şansını deneyecek. Böylece öğrenciler yüzde 84'lük başarı oranını yakaladı

Yerleşen öğrencilerden 2'si Tıp, 1'i Eczacılık, 4'ü Hukuk, 27'si Mühendislik ve Mimarlık, 7'si Sağlık, 1'i Veterinerlik, 21'i Fen-Edebiyat, 8'i Eğitim, 27'si İktisadi ve İdari Bilimler, 16'sı Turizm ve İletişim, 9'u İlahiyat, 4'ü PMYO ve MSÜ, 6'sı Konservatuvar ve BESYO, 94'ü de Meslek Yüksekokulları bölümlerinde okumaya hak kazandı.

“YOLLARI AÇIK OLSUN”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, azim ve kararlılıkla sınava hazırlanan tüm öğrencileri başarılarından ötürü kutladı. KARBEM öğrencilerinin önce ailelerinin sonra da Karabağlar Belediyesi'nin gurur olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Onlar her geçen yıl ağırlaşan koşullar altında, zorlu bir hazırlık döneminden sonra bu başarıları elde ediyorlar. Bu nedenle başarıları hepimiz için çok anlamlı. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve ailelerini en içten şekilde kutluyor, üniversite yaşamlarında da aynı başarıları elde edeceklerine inanıyorum. Yolları açık olsun” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin bundan sonraki süreçte de tüm gücüyle eğitimi desteklemeye devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, “Bu iş sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nındır' demeden, tüm gücümüzle eğitimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Okullarımızın bakım onarımından kırtasiye desteklerimize, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzdan 1500 öğrencimizin yararlandığı KARBEM'e kadar çok boyutlu katkımız devam edecek. Çünkü bu çocuklar hepimizin geleceği” diye konuştu.

KARBEM öğrencileri bu yılki LGS'de de yüzde 98.3'lük başarı oranı yakalamıştı.