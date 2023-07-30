İzmir Foça Belediyesi ile Bosna Hersek Foça belediyesi düzenlediği ortak etkinlikte bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Kardeş olduğu, Bosna Hersek şehirlerinden Ustikolina, Foça Belediyesi'nin Foça Yaz Festivali kapsamında resmi daveti üzerine İzmir Foça Belediyesi'ni temsilen meclis üyeleri Kenan Gülay, Hakan Barcın ve Semih Uzun katıldı.

Foça Belediye Meclis Üyesi Kenan Gülay, "Ustikolina Foça Belediye Başkanı MuyoSoracija ve bazı meclis üyeleriyle birlikte bizi belediye makamında çok sıcak bir şekilde karşıladılar, yaptığımız görüşmede ben kendileriyle kardeş şehir olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ve başkanımız Fatih Gürbüz'ün selamlarını ilettim. İki belediye arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla baştan beri çalıştığımız (Her fidan bir umut) projesinin Güneydoğu depremi nedeniyle geciktigini, ancak projenin gündemimizde olduğunu ifade etti" dedi.

Foça Belediye Meclis Üyesi Hakan Barcın da, "Sakin Şehir projesinden bahsettik. ve kardeş şehir olarak sizleri de Sakin Şehir olmaya davet ediyorum" dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Muyo Soracija ve meclis üyeleri söz alarak bu projelerin kendilerini mutlu ettiğini ve iki belediyenin uzun yıllar kardeşliğinin devam etmesini istediklerini dile getirdiler.