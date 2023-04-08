Kardeşköy Mahallesi’ne yapılacak olan futbol sahası için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda tamamlanacak olan 500 kişilik futbol sahası, Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına da uygun olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Proje bedeli 12 milyon 956 bin TL, ihale bedeli ise 10 milyon 980 bin TL olan sahanın ise 2023 yılı Mayıs ayına kadar tamamlanması hedeflenirken, Müdür Fillikçioğlu sahanın Aydın’a hayırlı olmasını diledi.



Konu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, gençlerimizin spor potansiyeline güç katacak ve enerjisini yükseltecek 500 kişilik seyirci kapasiteli, 2040 halı saha ve dört soyunma odasının yer aldığı sentetik zeminli inşaat çalışmaları devam eden Kardeşköy Futbol Sahası projesinde inceleme gerçekleştirdi” ifadeleri yer aldı.