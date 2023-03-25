Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki deprem sonrası evleri yıkılan insanlarla dayanışmak amacıyla düzenlenen ziyarette oyuncu Wilma Elles, Halk ozanı Abdurrahman Delen ve Paydaş ol Dernek Başkanı Dilek Çakır, depremzedelerle iftar yaptı.BİNGÖL GÜNCEL TV (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki deprem sonrası evleri yıkılan insanlarla dayanışmak amacıyla düzenlenen ziyarette oyuncu Wilma Elles, Halk ozanı Abdurrahman Delen ve Paydaş ol Dernek Başkanı Dilek Çakır, depremzedelerle iftar yaptı. Ardından iş adamlarının katkılarıyla dağıtılan yardımları halka ulaştıran ekip, çocuklarla da bir araya gelerek voleybol oynadı ve oyuncak dağıttı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, depremde evi yıkılan bir aile, yazdığı 2 sayfalık Afşin şiirini okuyarak duygularını ifade etti. Ardından Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile bir araya gelen ekip, çalışmaları ve anlatılan hikâyeler nedeniyle çok duygulandı.

Paydaş ol Dernek Başkanı Dilek Çakır, özellikle gençler için moral veren aktivitelerin bu zor zamanlarda çok önemli olduğunu vurgulayarak, STK’ların deprem bölgelerine giderek çocuklar ve gençler için aktivite sayısının arttırılmasını arzu ettiğini dile getirdi. Kardeşlik duygusu içerisinde yaşanan acıların, yeni neslin daha da güçlenerek büyümesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.