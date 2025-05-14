Bursa Erkek Lisesi, “Kardeşlikten Geleceğe” temasıyla düzenlenen Uluslararası Kardeş Okul İş Birlikleri Yönetici Buluşmasına ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Programa MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, STK temsilcileri, iş insanları ve okul yöneticileri katıldı.

MEB AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ TUBA KORKMAZ: “KARDEŞ OKUL PROGRAMI, EĞİTİM DİPLOMASİSİNİN MİHENK TAŞIDIR”

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Uluslararası Kardeş Okul Programının önemine dikkat çekti. Programın eğitim diplomasisi alanında çok kıymetli bir yer tuttuğunu belirten Korkmaz, “Bu çalışmalar sizlerin gayretiyle ilerliyor. Bizler de görevimizi, sizlerin önünü açmak olarak görüyoruz,” dedi.

Programın başarısının, okul yöneticilerinin gönüllülük esasıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde ortaya çıktığını vurgulayan Korkmaz, yeni dönemde dijital altyapılarla sürecin daha kolay ve izlenebilir hâle gelmesini hedeflediklerini söyledi. “Kardeşlik ilişkilerinin kurulmasını kolaylaştırmak, etkinlikleri çeşitlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak ve sadece ziyaret programlarıyla sınırlı kalmayacak yeni etkinlik modelleri oluşturmak için çalışıyoruz,” dedi.

STK’ların ve iş insanlarının programa sahip çıkmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Korkmaz, “Uluslararası Kardeş Okul Programı, bugünün öğrencileri için olduğu kadar, geleceğin yetişkinleri için de çok kıymetli bir çalışma. STK’ların ve toplumun bu programa sahip çıkması bizi motive ediyor,” dedi.

Korkmaz ayrıca, her ülkenin eğitim politikalarında kardeş okul projelerine önem verdiğini ve Türkiye'nin de bu alanda örnek bir yapıyı oluşturduğunu belirtti. "Sayın Bakanımızla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, büyükelçilerimizle, eğitim bakanlarıyla yaptığımız görüşmelerde, her ülkenin gündeminde kardeş okul yer alıyor. Bu, küresel dünyada oldukça değerli bir konu," dedi.

Konuşmasının sonunda programa katkı sunan tüm destekçilere teşekkür eden Korkmaz, “Güçlü bir Türkiye ve küresel dünyada kültürel değerlerine bağlı, donanımlı bireyler yetiştirmek için bu tür çalışmaların katkısı büyük. Hep birlikte daha iyiye ulaşacağız,” diyerek konuşmasını tamamladı.

KADİR SERTEL OTCU: “ULUSLARARASI KARDEŞ OKUL İŞ BİRLİKLERİ BÜYÜK BİR VİZYONUN PARÇASI”

Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, buluşmada yaptığı konuşmada kardeş okul projelerinin hem kültürel hem de eğitimsel olarak önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Otcu, “Bu buluşmanın çok değerli sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bu program, sadece öğrencilerimizin kültürel gelişimini değil, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini artıran bir girişimdir,” dedi.

Otcu konuşmasında ayrıca kardeş okul çalışmalarının motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, bu alanda gönüllülüğün ve inancın çok önemli olduğuna dikkat çekti. “Her şeyin başı iştah. Eğitimde de kültürel projelerde de başarı gönülden gelmeli,” ifadelerini kullandı.

DR. AHMET ALİREİSOĞLU: “BURSA, KARDEŞ OKUL KÜLTÜRÜNÜN ÖNCÜSÜDÜR”

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa'nın 40 yılı aşkın süredir kardeş okul faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, bu alandaki kurucu kimliğe dikkat çekti. “Okul müdürlerimiz kardeşliği sürdürüyor, biz de onların elini güçlendirmek için bu organizasyonu düzenledik,” dedi.

Yurt dışı temaslarda okul müdürlerine rehber olabilecek kurumlar arasında Büyükelçilik Eğitim Müşavirlikleri, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Maarif Okullarını sıralayan Alireisoğlu, “Kardeşlik sadece bir protokol değil, aynı zamanda bir vizyondur. Bursa’daki iş insanlarıyla birlikte bu projelere destek vermek, sürdürülebilirliğini sağlamak açısından çok önemli. Artık biz bunu kurumsal iş birlikleriyle daha sistemli hale getirmek istiyoruz. Yeni Maarif Modelinin bizden istediği gibi, çocuklarımızı sınıf dışı ortamlarda da eğitmek ve geliştirmek için bu projeyi bir fırsat olarak görüyoruz,” dedi.

MÜSİAD BURSA ŞUBESİ BAŞKANI ALPARSLAN ŞENOCAK: “GENÇLERİN KÜLTÜREL GELİŞİMİ ÜLKENİN GELECEĞİNE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIMDIR”

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak ise konuşmasında, eğitimin ve gençlerin gelişiminin toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. “Kardeş okul projeleri sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel alışverişin, empati ve küresel bakış açısının gelişmesi açısından da büyük katkılar sunuyor,” dedi.

Şenocak, MÜSİAD’ın yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla bu projelere destek vereceğini belirterek, iş dünyası ve eğitim dünyası arasında kurulacak bağlarla gençlerin küresel rekabette daha donanımlı hale geleceğini ifade etti.