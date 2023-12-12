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Türkiye'deki 40 kargo şirketinin taşıdığı koli ve gönderiler 3 yılda yaklaşık yüzde 84 arttı. Sektör temsilcileri bu yıl için minimum büyümeyi yüzde 7,5 olarak öngördü.İSTANBUL (İGFA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre; Türkiye’deki 40 kargo şirketi 2019 yılında 624 milyon koli-gönderi taşıdı. Bu rakam, 2022 yılında 1 milyar 145 milyona ulaşarak, 3 yılda yaklaşık yüzde 84 arttı. 40 şirketin kargo geliri 2019 yılında 6,5 milyar lirayken 2022’de 28,9 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu verileri değerlendiren Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, ekonomide yavaşlama öngörüldüğü dönemde bile e-ticarette büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Oğuz, “İkame ürünlerle sepet tutarları azalabilir ama alışveriş devam eder. Sektörde bu yıla benzer bir artış öngörüyoruz. Yani minimum yüzde 7,5 büyüme olur” dedi. 2016’ya kadar sektörün önceliğinin e-ticaret olmadığını, pazarın e-ticarete yönelmesinin ardından sektörün de bu alana uyum sağladığını anlatan Oğuz, “Şube ve kurye sayısı arttı, sektörün hacmi de arttı. Biz Sürat Kargo olarak Covid döneminde yüzde 25-30 büyüdük. Yılda yüzde 7,5 büyümeye devam ediyoruz. Sektörde üçüncü büyük şirketiz” diye konuştu.

Pazarın büyümesinin ardından tüketicilerin, alternatif teslimat noktası olarak gönderilerini esnafa yönlendirme uygulamasını da hızla benimsediğini belirten Cem Oğuz, esnafa her teslimat için 3 TL ödediklerini belirterek, “Esnafın bu uygulamaya ilgisi giderek artıyor. Bu yolla teslim noktalarında da bir trafik oluşuyor. Bir de ticari kuryeler var. Gönderilerimizin yüzde 23’ü ticari kuryelerimizle tüketiciye ulaşıyor diyebiliriz.” dedi.