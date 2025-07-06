Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, karın şişkinliğini azaltmak için düşük FODMAP diyeti, probiyotik kullanımı, yavaş yemek yeme ve düzenli egzersiz gibi yöntemleri önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, karın şişkinliği sorununa çözüm olabilecek yöntemleri paylaştı.

İşte Eren’in önerdiği 7 etkili yöntem...

Düşük FODMAP Diyeti Uygulayın: Sindirimi zor karbonhidratlar (FODMAP) içeren çiğ soğan, sarımsak, baklagiller, buğday, süt ürünleri, elma ve armut gibi gıdalardan kaçınılmalı. Bunun yerine kinoa, patates, pirinç, havuç, çilek, yulaf, salatalık ve muz gibi besinler tercih edilmeli.

Probiyotiklere Dikkat: Yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi probiyotik gıdalar sindirimi destekler. Ancak fazla veya yanlış dozda tüketim şişkinliği artırabilir, bu nedenle doktor kontrolünde kullanılmalı.

Yavaş Yemek Yiyin: Hızlı yemek yemek hava yutulmasına neden olarak şişkinliği artırır. Besinlerin yavaş ve iyi çiğnenmesi gerektiğini vurgulayan Eren, bu alışkanlığın sindirimi kolaylaştıracağını belirtti.

Küçük Porsiyonlar Tercih Edin: Büyük porsiyonlar sindirim sistemini zorlayabilir. Daha sık ama küçük öğünler tüketerek sindirimi rahatlatmak mümkün.

Düzenli Egzersiz Yapın: Hafif tempolu yürüyüş, yoga veya yüzme gibi aktiviteler gazın atılmasına ve sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur. Eren, egzersizin günlük yaşamın bir parçası olmasını önerdi.

Stresi Kontrol Altına Alın: Stres, sindirim sistemini olumsuz etkiler. Meditasyon, nefes egzersizleri veya profesyonel terapi ile stres yönetimi öğrenilmeli.

Bitki Çaylarından Destek Alın: Rezene, nane, zencefil ve papatya gibi bitki çayları sindirimi destekleyerek şişkinliği azaltabilir.