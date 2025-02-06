Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan tahminler sonucunda Düzce'de etkili olan kar yağışı her zaman olduğu gibi yine çocuklara yaradı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği'nce akşam saatlerinden itibaren kar yağışının yoğun olması sebebiyle okulları 1 günlük tatil ilan edilmişti.

Bunu fırsat bilen çocuklar Bahçeşehir'de bulunan boşluk alanda kayıp eğlendiler. Heryıl bu alanda toplanıp kayak yapan çocuklar aileleriyle birlikte hem kayıp hemde kartopu oynadılar.

Okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar Vali amcakarına teşekkür etmeyide ihmal etmediler.