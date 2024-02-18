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Yenilenmiş hizmet merkezine kavuşan Kariyer Merkezi, ‘Mersin 4.0: Sektörlerin Geleceği’ programını hayata geçiriyor. Program ile Çukurova bölgesinde bulunan işletmelerin ve çalışanların dijital dönüşüme hazırlanmalarına yardımcı olunacak.MERSİN (İGFA) - Kariyer Merkezi Şube Müdürlüğü’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz başkanlığında paydaş kuruluşlarla bir toplantı yapıldı. Mersin Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin TEKNOPARK, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği gibi kuruluşların katıldığı toplantıda, yapılan çalışmaların değerlendirmesi ve 2024 dönemi projeler üzerine konuşuldu. Görüşülen ana konulardan biri de ‘Mersin 4.0: Sektörlerin Geleceği’ programı oldu.

Kurumlar arası iş birliği, projelerin başarısı için anahtar oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, toplantıda yaptığı değerlendirmede; bugüne kadar yapılan çalışmaların başarıya ulaşmasındaki en önemli faktörün, ihtiyaç analizinin doğru kurgulanması ve kurumlar arası iş birliği olduğunu belirtti. 2024 döneminde de birçok projeyi Mersin’e kazandıracaklarını ifade eden Özada, ‘Kampüs Mersin, Garaj Mersin, Kariyer Mersin Web Sitesi, İstihdam, Mesleki Eğitim, Kariyer ve Girişimcilik, Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği’ programlarını da, kurumlar arası iş birliğine dayalı olarak gerçekleştireceklerini belirtti.

Mersin 4.0: Sektörlerin Geleceği Programı Nedir?

‘Gelenekten Geleceğe’ mottosuyla hayata geçirilecek ‘Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği’ programı, yıl içerisinde çeşitli ekonomik sektörel gruplar şeklinde periyodik olarak gerçekleşecek. Program, 4.0’ın getirdiği yenilikleri, fırsatları ve zorlukları içerirken, iş dünyasının gelecekteki ihtiyaçlarını ve beklentilerini paylaşacak. Program, katılımcılara dijital dönüşüm sürecinde başarılı olmak için gerekli yetkinlikleri kazandırmayı ve sektördeki değişime uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk program 6 Mart’ta yapılacak. Her programda farklı sektörlerin dijital dönüşüm süreçleriyle ilgili, alanında uzman kişilerden akademik ve pratik uygulamalar gösterilecek. Gerçekleştirilecek program; iş hayatı, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, akademi dünyası, profesyonel yöneticiler başta olmak üzere, işgücü piyasasının tüm tarafları için önem taşıyor.

Gökayaz: “Hep beraber en doğruyu bulmaya çalışıyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, yaptıkları tüm projelerde kent paydaşları ve aktörlerle birlikte araştırarak ve tartışarak yol almaya çalıştıklarını ifade etti. Gökayaz, “Biz bütün çalışmalara bu şekilde bakıyoruz. Yani ortak akıl ve ortak kararla, hep beraber en doğruyu bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Kariyer ve dijitalleşmeyi çok önemsediklerini kaydeden Gökayaz, “Mesela Kariyer Merkezi ve kariyer konusunda iş bulma ile ilgili yola çıktık gibi görünüyor ama, bakın şu anda sektörlerin dijital dönüşümünden bahsediyoruz. Bu çok önemli, çok kıymetli bir şey. Burada ne yapabiliriz? En basitinden ilk etapta bir farkındalık oluşturabiliriz. Bunların konuşulması hem kentimiz açısından, hem ülke açısından, hem de yerel bir yönetimin bu konularla ilgileniyor olması, yaptığımız iyi bir uygulamanın başka bir yerlerde görülüyor olması açısından bizi mutlu ediyor. İyi şeyler, farklı yönetimler tarafından değerlendirilebiliyor. Bu da çok önemli. Umuyoruz ki, bu ülkesel anlamda bir dönüşümü de beraberinde getirir. Çünkü bir yerden bir kıvılcım yakmak gerekiyor. Bizim bu yoldaki çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Özada: “6 Mart’ta ilk programımızı hayata geçireceğiz”

Kariyer Merkezi olarak 2024 dönemi öncesi yaptıkları çalışmaları paydaşlarla değerlendirdiklerini söyleyen Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, “Önümüzdeki süreçte yapacağımız projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle ‘Mersin 4.0 Sektörlerin Geleceği’ konusu, bizlerin odak noktası olacak. Paydaşlarımızla birlikte, bir yıl kadar sürecek bu programda hangi konukları ağırlamamız gerektiği, hangi konulara değinmemiz gerektiği, hangi sektörleri önceleyeceğimiz gibi konularda fikir alışverişi yaptık. Plan ve programımızı gerçekleştiriyoruz. 6 Mart’ta ilk programımızı hayata geçireceğiz. Kariyer Merkezi olarak, iş dünyasının bütün paydaşlarıyla iş birliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Yıldız: “Çağın gerisinde kalmamak için çok güzel bir nokta yakalamışsınız”

Tarsus Üniversitesi Kariyer Merkezi Yetkilisi Fatma Zehra Yıldız, daha önce İstanbul’da katıldığı bir program sonrası bazı gelişimlerin gerisinde kaldıklarını düşündüğünü, ancak Kariyer Merkezi’nin yeni projeleriyle bu düşüncesinin yok olduğunu ifade ederek, “Çok önemli bir ihtiyaca hizmet edeceği düşüncesindeyim. Çağın gerisinde kalmamak için, çok güzel bir nokta yakalamışsınız. Hem İnsan Kaynakları süreçlerinin, hem işletmelerin, hem de çalışanların yetkinlik anlamında mutlaka değişmesi gerekiyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” diye konuştu.

Akın: “Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, gerçekten nokta atışı proje”

Uluslararası mesleki eğitim, dijitalleşme ve dijital dönüşüm odağında çalışmalar yapacaklarını söyleyen MTSO Başkan Danışmanı Ercan Akın, Kariyer Merkezi ile paralel etkinlikler yaptıklarını belirterek, “Bu anlamda birçok şey paralel gidiyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Özellikle MERCEK mesleki eğitim anlamında önemli bir açılım oldu. Onun dışında da bu yeni Kampüs Mersin ve Garaj Mersin de gerçekten çok nokta atışı proje” diye konuştu.

Koç: “Bu yaptığınız iş için çok hevesliyim”

BPET CEO’su H. Yücel Koç ise, dijital dönüşüm konusunda Kariyer Merkezi’nin Mersin’e önemli katkı sağladığını belirterek, “Ben şehrinize dışarıdan bakıyorum. Bu yaptığınız işi hangi yerel örgüt, hangi yerel kurum bu derecede yapıyor ve bu kadar konsolide edip bir araya getiriyor bilmiyorum. Bunu da herkesin önüne seriyorsunuz. Ben şimdiye kadar karşılaşmadım. Onun için ben de çok hevesliyim ve bu hevesle destek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege ise, yapılabileceklere önerilerde bulunarak, “Yerel yönetim olarak siz lokomotifsiniz. Biz destek veriyoruz, ama ev sahibi kurum sizsiniz” dedi.