İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın görevden uzaklaştırıldığını, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın ise Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Kars Kağızman'da DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Alkan, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası dolayısıyla geçici tedbirle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Yerine, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan'ın, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosya kapsamında aldığı ceza dolayısıyla Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, görevden uzaklaştırılan Kağızman Belediye Başkanı'nın yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği duyuruldu.