Kısa bir süre önce Kanada’nın Saint John şehrine e-JEST modellerini ihraç eden Karsan, şimdi de Kanada’nın en yaşanabilir şehri iddiasını taşıyan Oakville’e 15 adet e-JEST teslimatı gerçekleştirdiBURSA (İGFA) - Karsan, hedef pazarlarından Kuzey Amerika’da da hızını artırıyor.

Kısa bir süre önce Kanada’nın önde gelen otobüs şirketlerinden Damera Bus Sales Canada Corp. ile distribütörlük anlaşması imzalayan Karsan, Saint John’a teslim ettiği 6 adet e-JEST modeliyle ülkenin toplu ulaşımda yolcu taşıyacak alçak tabanlı ilk elektrikli minibüslerini yollara çıkarmıştı.

Şimdi de ülkenin önde gelen şehirlerinden Oakville ile 15 adet e-JEST aracını, distribütörü Damera Bus aracılığı ile teslim eden Karsan, dar sokaklara sessiz ulaşım çözümü ile gözde şirketlerden biri haline geldi.

Avrupa’nın en çok satılan elektrikli minibüsü e-JEST ile Avrupa’da 3 yıldır pazar liderliğini sürdüren Karsan, Kuzey Amerika pazarındaki varlığını hızla artırmayı amaçlıyor.

Oakville'de dizel araçların yerini alacak e-JEST’lerin ideal boyutları ve sessizliğiyle bölgenin huzuruna da katkı sağlayacağını belirten Kanada Savunma Bakanı ve Oakville Parlamento Üyesi Anita Anand, “Oakville'e gelen ilk sıfır emisyonlu, elektrikli özel hizmet otobüsleri, topluluğumuzu 2050 yılına kadar net-sıfır emisyon hedefine bir adım daha yaklaştıracak heyecan verici bir kilometre taşıdır” dedi.

Karsan CEO’su Okan Baş, Oakville şehrinin ilk sıfır emisyonlu aracını teslim ederek, kentin elektrikli ulaşım dönüşümünde öncü rol oynamaktan gurur duyduklarını söyledi. Baş, Kanada’nın farklı şehirlerine de e-JEST teslimatlarımızı hızla sürdüreceklerini ve başta Kanada olmak üzere Kuzey Amerika pazarında da, Avrupa’daki gibi güçlenerek büyüyeceklerini kaydetti.