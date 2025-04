Kentin en önemli kültür sanat markalarından Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonuna ‘Batakhane Güzeli’ ve ‘Pinokyo’ oyunlarıyla veda ediyor. İlgiyle izlenen oyunlar, 25 Nisan Cuma ve 27 Nisan Pazar günü Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak.İZMİR (İGFA) - Her sezon sergilediği oyunlarla vatandaşlara tiyatro şölenleri sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonuna veda ediyor. Yoğun bir çalışma temposunun ardından sahneye taşınan ‘Batakhane Güzeli’ ve ‘Pinokyo’ oyunları, bu hafta son kez sanatseverler ile buluşacak. Erman Canatan tarafından kaleme alınan ve son Osmanlı kabadayılarını konu alan müzikli yetişkin oyunu ‘Batakhane Güzeli’, 25 Nisan Cuma günü Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Kostüm ve dekor tasarımları gönüllü oyuncular ile Karşıyaka Belediyesi personelleri tarafından hazırlanan oyun, saat 20.00’de başlayacak. Çocuklara yönelik Pinokyo oyunu ise 27 Nisan Pazar günü saat 14.00’te son kez seyirci karşısına çıkacak.

“Yeni Sezonda Görüşmek Üzere”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Sanatın ve kültürün birleştirici gücüne inanan bir belediye olarak, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun her sezon olduğu gibi bu yıl da izleyicilerimize unutulmaz anlar yaşatmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Emek veren tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize ve emeğini gönülden ortaya koyan personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Tiyatromuzun sahneye taşıdığı her eser, Karşıyakamızın sanatla iç içe yaşam kültürünün bir yansımasıdır. Sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak adına çalışmalarımızı sürdürecek; her yaştan yurttaşımızı kültürle buluşturmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda görüşmek üzere” diye konuştu.