Uzun yıllar Karşıyaka Spor Kulübünde şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinde bulunan KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas Karşıyaka Spor Kulününden istifa ederek yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.İZMİR (İGFA) - Karşıyaka Spor Kulübü'nde şube başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğind bulunan Op. Dr. Cem Karas, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Karas, “Taraftar ruhum ve gönül bağım elbette ki devam edecektir” mesajı verdi.

Yönetimin kurumsallıktan uzaklaştığını öne sürerek istifa ardından açıklamalarda bulunan Op. Dr. Cem Karas, "Kulübümüzün özellikle futbol branşında yaşamış olduğu hayal kırıklıkları ve diğer branşlarda yaşanan kurumsal olmayan bu çerçevede profesyonellikten uzaklaşan ve Kulübün etik anlayışı ve işleyişinden ayrışan yönetim şekli ve tutumu, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma kararını almamda önemli etken olmuştur. Sayın Turgay Başkanımın Kulübümüz için yapmış olduğu fedakarlıkları ve çabaları asla görmezden gelinemez. Her yönetim işleyişi içinde zaman zaman anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların olması gayet normaldir. Zira, her türlü farklı görüş ve önerinin tek amacı Kulübün yararına, başarısına ve amacına uygun olacak kararlar alabilmek içindir. Bu çerçevede; çalıştığım dönem içinde zaman zaman Turgay Başkanımla muhalif olarak anlaşmazlıklarım, uyuşmazlıklarım elbette olmuştur. Ancak hayatının her evresinde en az bir spor dalında aktif şekilde emek vermiş biri olarak, takım ruhum bilincinin yönetim kadrosunda da olması gerektiği inancımla, Turgay Başkanımla birlikte çalıştığım dönemde kendisinin almış olduğu kararlarda maddi ve manevi anlamda hep yanında yer aldım. Bu süreçte hiçbir muhalif gurup ile ya da kişi ile iş birliği içerisinde olmadım, hiçbir alacağımı istemedim, reklam karşılığı anlaşma yapmadım, Kulüp ve yönetimin menf atine olmayacak hiçbir oluşumda yer almadım" ifadelerini kullandı.

Karas, kurumsallıktan uzaklaşan yönetim şekli dolayısıyla mevcut yönetimin seçime giderek tekrar güven oyu alması ya da yeni bir yönetim kurulunun göreve gelmesinin Karşıyaka Spor Kulübü açısından çok daha değerli olacağına inancının tam olduğunu söyledi.