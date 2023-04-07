Kars’ta polis çocukları hem bilgilendirdi, hem de eğlendirdi.

,Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, okullarda eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TDP ekiplerince 2-6 yaş arası çocuklara yönelik “Genel Güvenlik ve Asayiş” konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ayrıca çocuklarla çeşitli etkinlik düzenleyerek, çocuklarla hoşça vakit geçirdi. Minik öğrencilerin sorularını da yanıtlayan polisler, daha sonra okuldan ayrıldı.

TDP polislerinin bu tür bilgilendirme etkinlilerine devam edeceği öğrenildi.