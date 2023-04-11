Kars’ta, "Seçim Tedbirleri Toplantısı" Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna’nın başkanlığında yapıldı.

GAMER Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, seçim günü öncesinde alınacak tedbirler ve sonrasında alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 10 Mart 2023 tarihli ve 32128 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Anayasanın 79’uncu maddesine göre seçim işlemlerini düzen içinde yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim Kurulunun denetiminde il ve ilçe seçim kurullarına aittir” dedi.

Tuna, “ Seçim sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için bu kurullar tarafından alınan ve yayımlanan kararların titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Yüksek Seçim Kurulu kararı ile belirlenen seçim takvimi içinde yapılacak faaliyetler ile siyasi partilerin ve bağımsız adayların seçim propaganda dönemi içerisinde uyacakları usul ve esaslar 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Seçim sürecine girilmesi ile birlikte seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirlerin planlanması ve alınması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Tuna, “Bakanlık merkez-taşra teşkilatı planlaması, oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler ve oy verme günü ve sonrasında alınması gereken tedbirler, vali ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin planlanması, alınması, takip edilmesi sağlanacak. Bu toplantımızda da alınacak tedbirler ile yapılması gereken iş ve işlemler görüşüleceğiz. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin, ilimizde ve ülkemiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda seçim öncesi ve sorası alınacak tedbirler, ilgili kurum amirlerince değerlendirildi.

Toplantıya, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum amirleri katıldı.