Hollanda’nın sevilen sanatçısı Karsu Dönmez’e ait Karsu Vakfı ve Hollanda’daki Altın Lale Vakfı Kurucusu ve Başkanı Bülent Türker’in organizesiyle Hatay ve diğer deprem bölgelerindeki binlerce çocuk çantalarına kavuştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Koliler halinde deprem bölgelerine ulaştırılan çantalar çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Bülent Türker yaptığı açıklamada yardımlarının devam edeceğini belirterek, “Ayrıca bu yardımlarda bize manevi destek olan Sude Nur Arslan, Nur Göymen ve dağıtımda bulunan arkadaşlara çok teşekkür ederiz”dedi.