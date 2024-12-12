Edirne’nin Keşan ilçesinde bir vatandaşın banka kartından bilgisi olmadan 50 bin lira tutarında alışveriş yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da yaşayan bir vatandaş, banka kartından bilgisi dışında 50 Bin tutarında alışveriş yapıldığını belirterek polise başvurdu.

Olay, Yeni Mahalle Selanik Caddesi'nde meydana geldi. Şikayetçi Ş.Ş., banka hesabından izinsiz olarak yapılan bu büyük tutardaki harcamanın ardından durumu fark ederek hemen polise haber verdi.

Keşan Polis Merkezi Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak gösterilen A.M. hakkında incelemeler başlatıldı.