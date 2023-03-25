Kartal’da yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Silahların bulundurulduğu eve yapılan operasyonda bir kişi yakalanırken, 5 adet ruhsatsız silah, 5 adet silah şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Kartal’da Atalar Mahallesi’nde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine 23 Mart tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince inceleme başlatıldı. İnceleme neticesinde; kimlik bilgileri tespit edilen Y.A. isimli kişinin silahları ikamet adresinde bulundurduğu belirlendi. Adrese polis tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Y.A. isimli şahıs yakalandı. Evde 5 adet ruhsatsız silah, 5 adet silah şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelinin yapılan sorgulamada 1 adet 6136 SKM suçundan kaydının olduğu anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “6136 SKM” suçundan adli işlem başlatıldı. Tahkikat işlemlerinin ardından şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.