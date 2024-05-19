Kocaeli genelinde yaptığı çalışmalarla birçok altyapı projesini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda kent genelinde dere ıslah çalışmalarını da birçok noktada aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Maşukiye’de bulunan Dağ Deresi’nde devam eden ıslah çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İSU Genel Müdürlüğü yaşanan küresel iklim krizine karşı yaptığı planlamalar ile yatırım programını bu öngörüler ile hazırlayarak yaşanabilecek sel ve taşkın risklerine karşı önlemler alıyor. Bu kapsamda Kartepe Maşukiye Dağ Deresi’nde gerçekleştirilen ıslah çalışmalarında sona gelindi.

Kartepe Maşukiye’de bulunan ve Samanlı Dağları’nın eteklerinden devam eden Dağ Deresi bölgede bulunan yerleşim alanlarının içinden geçiyor. Sağanak yağışlarda taşkın ve sel riski oluşturan dereler üzerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ıslah çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında toplamda 1.600 metre uzunluğunda betonarme ve taş kesitler olarak dere ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca ıslah çalışmalarında 2 adet tersip bendi, menfez çalışmaları ve 1.500 metre uzunluğunda 300 mm çapında beton borular kullanılarak kanalizasyon imalatları gerçekleştirildi. Bölgede çalışmalar çok kısa süre içerisinde tamamlanacak.

TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK HALE GELECEK

Son aşamaya gelen ıslah çalışmasının tamamlanması ile birlikte bölgede ani ve yoğun yağışlarda su taşkınlarının yaşanmasının önüne geçilerek dere, insan ve çevre için tehlike oluşturmayacak hale getirilecek.