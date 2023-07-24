Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde yüzey sularının aktığı birçok derede ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ani yağışlarda taşkın riski oluşturan Kartepe Maşukiye’de bulunan Dağ Deresi’nde ıslah çalışmaları devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden İSU Genel Müdürlüğü, dere ıslah çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber tüm dünyada düzensiz ve ani yağışlar, taşkın ve sel riskini beraberinde getiriyor.

İSU Genel Müdürlüğü, yatırım planlamasını bu öngörüler ile gerçekleştirerek sel ve taşkın riski yaşanabilecek derelerde ıslah çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Kartepe Maşukiye Mahallesinde bulunan Dağ Deresi’nde ıslah çalışmaları yapılıyor.

Yaz ve kış turizm merkezi Kartepe’de, 2022-2023 yılı yatırım programı kapsamında çalışmaların devam ettiği Dağ Deresi ıslah çalışmaları aralıksız sürüyor. Ani yağışlarda taşkın riski oluşturmaması için bin metre uzunluğunda örme taş duvar, 5 adet menfez ve 2 adet tersip bendi çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında dere ıslahının 580 metre uzunluğundaki kısımda ıslah çalışmaları tamamlandı.

TEHLİKE OLUŞTURMAYACAK HALE GELECEK

Bölgede yapılan ıslah çalışmasının tamamlanması ile birlikte ani ve yoğun yağışlarda su taşkınlarının yaşanmasının önüne geçilerek dere, insan ve çevre için tehlike oluşturmayacak hale getirilecek.