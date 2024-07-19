Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Kartepe Köseköy Meydan Düzenlemesi Projesi’nde” muhtarlık binası ve çay ocağının kaba inşaatı tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamında bireyler tarafından en yaygın kullanılan alanlardan biri olan kent meydanı düzenlemelerine devam ediyor. Büyükşehir tarafından projelendirilen “Kartepe Köseköy Meydan Düzenlemesi” işinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yüklenici firma muhtarlık binası ve çay ocağının kaba inşaatını tamamladı.

KABA İNŞAAT BİTTİ, BETON İMALATLARI BAŞLADI

Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan “Köseköy Meydan Düzenlemesi Projesi’nde” birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer alacağı proje, yeşil alanlarıyla da göz doldurmaya hazırlanıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak muhtarlık binası ve çay ocağının kaba inşaatı tamamlanırken, çay ocağı önündeki pergola imalatı ise devam ediyor. Diğer yandan meydan düzenlemesinde beton imalatları ile granit kaplama imalatları da başladı.

BÖLGE SAKİNLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK

Bölge halkına sosyal bir yaşam alanı sunacak olan Köseköy Meydanı, çocuk oyun grupları ve peyzaj düzenlemeleriyle ailelerin gözdesi olacak. Kartepelilerin nefes alacağı ve hoşça vakit geçirmelerini sağlayacağı proje bölgeye vizyon katacak.