Okulların tatile girmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı özel indirimle Kartepe Teleferiği’ne olan ilgi daha da arttıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden Kartepe Teleferiği, ara tatil döneminde yoğun ilgi görüyor. Kartepe Teleferiği’ne gelen aileler, muhteşem manzara eşliğinde doğanın tadını çıkarıyor.

Eğitim öğretime verilen ara tatilde aileleri ile stres atmak isteyen gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferiği’ne yoğun ilgi gösteriyor. Derbent İstasyonu’ndan teleferiğe binen öğrenciler ve aileleri, Kuzuyayla’ya çıkarken doğa, şehir ve Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarasının da tadını çıkarıyorlar.

YARIYIL DÖNEMİNE ÖZEL İNDİRİM

Karnesini yanında getirerek Kartepe Teleferiği’ne binecek öğrencilere yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirimin uygulandığı seyahatte öğrenciler ve aileleri doğanın ve Sapanca Gölü manzarasının keyfini yaşıyor, şehir manzarası eşliğinde Kuzuyayla’ya çıkıyor. Burada hem karın hem de temiz havanın tadını çıkaran aileler güzel vakit geçiriyor. Teleferikteki indirimli uygulama 2 Şubat tarihlerine kadar geçerli olacak.