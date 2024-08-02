Kocaeli Büyükşehir, Dumlupınar Mahallesi’nde inşa ettiği Kartepe Yerleşkesi Atölye Binaları Yapım işinde %80 tamamlanma oranına ulaştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi’nde 15 bin 500 m² arazi üzerinde 3 daire başkanlığı ve atölye binalarının yer aldığı yerleşkede çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe Yerleşkesi Atölye Binaları yapım işinde tamamlanma oranı %80’i buldu.

TAMAMLANMA ORANI %80

Kocaeli Fuar alanında bulunan Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve atölyelerinin, fuar alanında yapılan İzmit Millet Bahçesi projesi nedeniyle taşınması için karar alınmış Büyükşehir Belediyesi bu kararın ardından Kartepe bölgesinde çalışmalara başlamıştı. Dumlupınar Mahallesi’nde 15 bin 500 m² arazi üzerinde yer alan Kartepe Yerleşkesi Atölye Binaları inşaatında çalışmalar sürüyor.

6 BLOKLUK DEV YAPI

4 etap ve 6 adet blok yapı şeklinde planlanan projenin 1. etap işleri tamamlandı. % 80 ilerleme oranına sahip projede E blok zemin yüzey sertleştiricili helikopter perdahlı beton uygulaması yapılıp camları takıldı. F blok prefabrik ıslak hacim duvar seramik imalatına başlandı. D blok alçıpan tek yüz kapama yapılıyor. C blok sundurma zemin betonu dökümü tamamlandı. B blokta sandviç panel cephe imalatı yapılıyor. Ayrıca zemin betonu dökülüyor.

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kartepe yerleşkesi tamamlandığında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı hizmet binası ve atölye binası, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası ve yerleşkesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı A takımı hizmet binası ve araç bakım alanı yer alacak.